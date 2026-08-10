MALÈ. Un minorenne con un coltello di 21 centimetri, un locale sanzionato per uno spettacolo danzante organizzato senza autorizzazione e quattro persone multate per ubriachezza manifesta. È il bilancio dei controlli effettuati durante il fine settimana dai carabinieri della Compagnia di Cles in diversi centri della Val di Sole.

L'episodio più delicato si è verificato nel pomeriggio di venerdì 7 agosto a Malè. Alcuni carabinieri della locale stazione, liberi dal servizio, hanno notato all'incrocio tra via E. Bezzi e via Roma un giovane mentre scartava una confezione contenente un coltello. Il ragazzo ha quindi nascosto l'arma nei pantaloni, dietro la schiena, dirigendosi verso un parco giochi frequentato da famiglie e bambini.

I militari lo hanno seguito e fermato, facendosi consegnare il coltello, lungo complessivamente 21 centimetri, con una lama di 10 centimetri. L'arma è stata sequestrata e il minorenne è stato denunciato alla Procura presso il Tribunale per i minorenni per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Nella tarda serata di venerdì i controlli si sono spostati a Dimaro Folgarida, dove i carabinieri hanno accertato che in un locale pubblico era in corso uno spettacolo danzante senza la prescritta licenza. Il gestore è stato invitato a interrompere l'evento e sanzionato: la multa prevista va da 258 a 1.549 euro.

Nella notte tra sabato 8 e domenica 9 agosto sono invece scattate quattro sanzioni per ubriachezza manifesta, da 102 euro ciascuna. Una persona è stata controllata a Malè e tre a Dimaro Folgarida. Tra queste ultime c'era anche un minorenne. I controlli straordinari dei carabinieri proseguiranno durante il periodo estivo.