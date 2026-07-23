TRENTO. Lavori di manutenzione e ammodernamento in vista per l'ospedale Valli del Noce di Cles: dal 31 luglio al 3 settembre compresi, il blocco operatorio e la centrale di sterilizzazione rimarranno chiusi per consentire interventi sulla pavimentazione e il rinnovo tecnologico delle apparecchiature.

Il cantiere, comunica una nota di Provincia e Asuit, è stato programmato in agosto per minimizzare i disagi nell'epoca di minor afflusso per la chirurgia programmata.

Durante le quattro settimane di stop saranno comunque sempre garantiti i servizi di ostetricia e del punto nascita - dotato di una propria sala operatoria autonoma - oltre ai ricoveri medici ordinari. Per quanto riguarda invece le urgenze chirurgiche e ortopediche, per garantire la massima sicurezza dei pazienti, è prevista la centralizzazione dei pazienti che necessitano di un intervento verso altri presidi della rete ospedaliera provinciale.

A supporto e a potenziamento del territorio delle Valli del Noce verrà inoltre dedicato da parte di Trentino Emergenza un mezzo di soccorso aggiuntivo per i trasporti secondari.