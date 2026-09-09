VAL DI NON. Dopo il grande successo registrato nella prima parte della stagione e la pausa di agosto, l’Azienda per il Turismo Val di Non conferma il ritorno di un’iniziativa molto apprezzata dalla comunità locale. Per tutto il mese di settembre, i residenti della Val di Non e della Val di Sole potranno tornare ad esplorare le suggestive gole del Lago di Santa Giustina e le insenature del Canyon del Novella usufruendo di uno sconto speciale del 30% sulle escursioni guidate in kayak.

L’iniziativa, lanciata con successo nel 2025, nasce dalla stretta sinergia tra l’Apt Val di Non e gli operatori turistici del lago. Un’opportunità pensata per permettere a chi vive il territorio quotidianamente di godere in prima persona di un’esperienza unica nel suo genere, tra le più amate e prenotate dai turisti in visita in Trentino.

L’offerta, rivolta a tutti i residenti dei comuni della Val di Non e della Val di Sole, è attiva per tutto il mese di settembre e prevede uno sconto del 30% sulle escursioni accompagnate in kayak tra le pareti di roccia del canyon.

Il 2026 inoltre porta con sé un'importante novità: nel mese di settembre i residenti potranno usufruire anche di uno sconto del 20% ogni sabato sul noleggio delle nuove barche elettriche GO GO, semplicissime da guidare, silenziose e adatte a chi non se la sente o semplicemente non ha voglia di remare, ma desidera concedersi un momento di relax sull’acqua e godersi il lago in tutta tranquillità.

Queste azioni messe in campo da Apt Val di Non rafforzano il legame tra la popolazione e il patrimonio naturale locale, permettendo ai residenti di diventare i primi ambasciatori della propria terra.

«Dopo l’ottima risposta dei mesi di giugno e luglio -dichiara Lorenzo Paoli, presidente di Apt Val di Non- siamo felici di riproporre questa agevolazione per tutto il mese di settembre. I dati di affluenza confermano come l'esperienza in kayak al Lago di Santa Giustina sia diventata uno dei punti di forza della nostra offerta turistica. Offrire ai residenti la possibilità di vivere questa meraviglia a condizioni vantaggiose significa condividere la bellezza dei nostri luoghi con chi li abita, promuovendo un turismo sostenibile, consapevole e profondamente radicato nella comunità».

Per beneficiare della tariffa agevolata è sufficiente esibire un documento d'identità attestante la residenza al momento della prenotazione o del check-in presso i centri kayak del lago.

C.L.