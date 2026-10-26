LAGO DI SANTA GIUSTINA. Intervento dei vigili del fuoco volontari nella tarda mattinata di oggi, domenica 26 ottobre, sul lago di Santa Giustina, dove un’imbarcazione è rimasta in avaria nella zona a nord della località Plaze, nel territorio comunale di Sanzeno.

L’allarme è scattato alle 12.24. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Banco, con il supporto del gommone, e di Sanzeno, impegnati nelle operazioni di recupero dell’imbarcazione.

I pompieri hanno raggiunto la barca e l’hanno trainata fino alla riva utilizzando una fune. L’intervento si è concluso in circa mezz’ora.