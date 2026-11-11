RABBI. «Don Renato è morto». Questa la triste notizia che ieri pomeriggio è arrivata come un fulmine a ciel sereno in Val di Rabbi, gettando nello sconforto la comunità che da una decina di giorni era in apprensione per la salute del proprio parroco. Don Renato Pellegrini si trovava infatti ricoverato all'ospedale di Rovereto in condizioni critiche a seguito di un improvviso malore che lo ha colpito a fine ottobre. 74 anni, originario di Don in Val di Non, venne ordinato sacerdote a Trento nel 1978. Fu viceparroco a Trento S. Pietro (1978-1980), SS. Sacramento (1980-1984), Cristo Re (1984-1985). All'attività pastorale era seguita quella di apprezzato catechista in vari Istituti scolastici del capoluogo.





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