FONDO. La Ciaspolada tornerà ad assegnare i titoli iridati della corsa con le racchette da neve. La prossima edizione, già fissata per il 5 gennaio 2027, avrà infatti la validità di Campionato del mondo, per la terza volta nella storia della manifestazione organizzata dalla Podistica Novella.

L'annuncio è arrivato al termine dell'assemblea della Podistica Novella. La competizione aveva già ospitato il Mondiale nel 2013, con la partecipazione di 30 nazioni, e nel 2019, quando i Paesi rappresentati furono 29. In quelle occasioni conquistarono il titolo Alex Baldaccini e Isabella Morlini, quindi Cesare Maestri e Annalaura Mugno.

«Si tratta di una bella soddisfazione per tutto il comitato organizzatore – commenta il presidente Gianni Holzknecht – che consideriamo un tributo alla serietà con la quale diamo vita a questa competizione dal lontano 1973. Faremo il massimo, come sempre, per ospitare nel migliore dei modi i concorrenti stranieri e la riunione annuale della Wssf, che si svolge sempre in concomitanza con il Mondiale».

L'unica incognita resta il meteo. Le condizioni della neve e le temperature delle settimane precedenti determineranno infatti la scelta del percorso, che dovrà essere completamente innevato. Le opzioni sono la Piana dei Pradiei, le Regole di Malosco oppure la Mendola.

Nell'edizione disputata il 4 gennaio scorso, caratterizzata dalla mancanza di neve, fu necessario ricorrere a una formula combinata. A imporsi furono il ticinese Roberto Delorenzi e la bergamasca Vivien Bonzi. Sul podio salirono anche Alex Baldaccini e Nicola Duchi tra gli uomini, Chiara Molinari ed Elektra Bonvecchio tra le donne.

Anche nel 2027 La Ciaspolada sarà affiancata al programma natalizio dell'Alta Val di Non, con il mercatino e numerosi appuntamenti artistici e culturali pensati per gli atleti e i tanti ospiti attesi da tutta Italia e dall'estero.