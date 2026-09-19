DIMARO. Scontro tra un’auto e una moto attorno a mezzogiorno di oggi, sabato 19 settembre, a Dimaro. L’incidente è avvenuto lungo la statale 239 di Campiglio e ha richiesto l’intervento dei soccorritori.

Ad avere la peggio è stato il motociclista, un uomo italiano di 55 anni. All’arrivo dei sanitari il ferito era cosciente. Dopo le prime cure sul posto è stato disposto il trasferimento in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco volontari di Dimaro, impegnati nelle operazioni di soccorso e messa in sicurezza della strada.

Presenti anche i carabinieri, ai quali spetta ricostruire l’esatta dinamica dello scontro tra l’auto e la motocicletta.