MOLLARO. Incidente sul lavoro questa mattina, 22 settembre, in un’azienda di Mollaro, in val di Non. Un ragazzo di 18 anni, impegnato in una ditta del settore della meccanica, è rimasto ferito mentre stava lavorando con una macchina utensile.

L’allarme è scattato attorno alle 8. Secondo le prime informazioni, il giovane si sarebbe infortunato durante l’utilizzo del macchinario. Immediata la richiesta di soccorso e l’intervento dei sanitari, vista la dinamica e la giovane età del ferito.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Taio e i carabinieri, ai quali spetterà ricostruire con precisione quanto accaduto. Per soccorrere il diciottenne è stato fatto intervenire anche l’elicottero, che ha provveduto al trasporto verso Trento.

Il giovane è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale Santa Chiara di Trento. Nell’incidente avrebbe riportato traumi, ma, sulla base delle prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita. Sono in corso gli accertamenti sulla dinamica dell’infortunio.