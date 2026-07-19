VERVÒ. Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 19 luglio, lungo la Sp13, nel territorio di Vervò, dove un'auto è uscita autonomamente di strada ribaltandosi.

Alla guida del veicolo si trovava un 25enne, rimasto ferito nell'incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari ed è stato richiesto anche l'intervento dell'elicottero.

Secondo le prime informazioni, nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nello schianto, avvenuto per un'uscita autonoma di strada.

Il giovane è stato affidato alle cure del personale sanitario e trasportato in elicottero in ospedale. Sul posto i vigili del fuoco di Vervò e Taio.