CUNEVO. Incidente stradale nella mattinata di oggi lungo la Sp 67, in via don Pierino Paoli, dove due auto si sono scontrate provocando cinque feriti. L’allarme è scattato poco prima delle 11, facendo intervenire in tempi rapidi i soccorsi nell’abitato della frazione. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco volontari dei corpi di Cunevo e Denno, con questi ultimi dotati anche di pinze idrauliche.



I soccorritori hanno prestato le prime cure alle persone coinvolte, mentre una delle vetture ha richiesto un intervento più complesso per liberare un occupante rimasto bloccato all’interno: è stato necessario rimuovere una portiera deformata dall’impatto per consentire l’accesso ai sanitari.



Il personale sanitario, intervenuto con tre ambulanze, ha preso in carico i cinque feriti, valutandone le condizioni sul posto prima del trasferimento. Durante le operazioni, i vigili del fuoco hanno gestito la viabilità e messo in sicurezza i veicoli coinvolti. Presenti anche il Servizio gestione strade della Provincia e i carabinieri della stazione di Taio per i rilievi e la ricostruzione della dinamica.