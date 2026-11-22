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CAMPODENNO. Paura nella frazione di Quetta, in Val di Non, dove questa mattina, domenica 22 novembre, un violento incendio ha interessato un edificio, causando ingenti danni alla copertura.
Secondo le prime informazioni, le fiamme si sarebbero sviluppate da una tettoia esterna, estendendosi successivamente all'abitazione vicina e provocando il crollo del tetto.
Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, impegnate nello spegnimento del rogo e nella messa in sicurezza dell'area. Ancora da accertare le cause dell'incendio.