SFRUZ. Attimi di paura nella serata di ieri, 2 gennaio, in Val di Non, dove un incendio ha interessato una casa in via Smarano, rendendo necessario lo sgombero dell’edificio. L’allarme è scattato intorno alle 21.30, quando all’interno dell’abitazione si è sviluppato un rogo, verosimilmente causato da un cortocircuito dell’impianto elettrico.



A seguito dell’evento, quattro appartamenti sono stati evacuati in via precauzionale. Il sindaco ha disposto l’inagibilità dello stabile fino al completamento delle verifiche tecniche e al ripristino delle condizioni di sicurezza dell’impianto.



Due delle unità sgomberate risultavano adibite a seconde case. I residenti presenti hanno quindi fatto rientro nelle proprie abitazioni principali senza ulteriori conseguenze.



Nell’unico appartamento occupato stabilmente si trovava una famiglia composta da tre persone, con due minorenni. Per la notte hanno trovato accoglienza presso alcuni parenti. Non risultano feriti né persone intossicate.