MONCLASSICO. Intervento dei vigili del fuoco nella tarda serata di venerdì 20 novembre a Monclassico, in Val di Sole, per un incendio segnalato in una struttura, con possibile interessamento della canna fumaria.

L'allarme è scattato alle 22.44, facendo intervenire i vigili del fuoco volontari di Monclassico, impegnati nelle operazioni di verifica e messa in sicurezza.

A supporto della squadra locale sono stati mobilitati anche tre vigili del fuoco con un'autoscala, mezzo utilizzato per raggiungere le parti più elevate degli edifici.

Restano da chiarire l'origine dell'incendio e l'entità degli eventuali danni. Nessuna persona coinvolta.