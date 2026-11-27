VAL DI NON. Grandi eventi di respiro internazionale con il ritorno del Tour of the Alps, un bilancio sempre più autonomo e imprenditoriale che supera per la prima volta la soglia del 61% di entrate private, e un progetto pensato su misura per la comunità locale con l'anteprima del Val di Non Passport. Sono questi i tre pilastri su cui poggia il Bilancio di Previsione 2027 dell'Azienda per il Turismo Val di Non, presentato all'Assemblea dei Soci riunita ieri sera nella cornice di MondoMelinda, a Segno di Predaia. La scelta della sede assembleare non è casuale: il 2026 ha infatti segnato l'avvio della collaborazione tra ApT Val di Non e Consorzio Melinda per la gestione delle visite guidate al nuovo spazio espositivo MondoMelinda ed alle spettacolari Celle Ipogee, un prodotto esperienziale che entra a pieno titolo tra le attività gestite dall'Azienda anche nel 2027. Un legame strategico tra turismo e filiera agricola che si rafforzerà ulteriormente in primavera, quando la valle tornerà al centro del ciclismo mondiale grazie al Tour of the Alps, manifestazione di cui proprio Melinda è tra i partner principali.

Sul fronte dei grandi eventi, il 2027 segnerà appunto il ritorno in grande stile della corsa ciclistica internazionale sulle strade nonese: il Tour of the Alps farà tappa in Val di Non il prossimo aprile. Dopo la giornata inaugurale del 18 aprile, il 19 il territorio di Predaia sarà grande protagonista ospitando sia la partenza sia l'arrivo di tappa, mentre nella giornata del 20 aprile la carovana ripartirà da Borgo d'Anaunia, in Alta Val di Non. Un appuntamento di straordinario richiamo mediatico e turistico, capace di valorizzare il territorio in apertura di stagione primaverile e di consolidare la sinergia con il mondo della melicoltura nonesa.

Accanto alla spinta promozionale, il documento previsionale 2027 conferma la maturità gestionale dell'ente. Per la prima volta nella storia di ApT Val di Non, le entrate di natura privata superano il muro del 61% del valore della produzione, un risultato che non solo garantisce ampiamente il rispetto del requisito previsto dalla Legge Provinciale sul Turismo, ma certifica la progressiva trasformazione della valle in un “distretto delle esperienze” capace di generare valore sul mercato. I ricavi privati crescono quindi anche grazie alla commercializzazione di esperienze, visite guidate ed eventi (dai Castelli al Lago di Santa Giustina, dalle aree minerarie e i canyon fino a MondoMelinda e le Celle Ipogee), alle azioni di co-marketing con le imprese locali e ai servizi di formazione per gli operatori del progetto Non Academy.

“Superare per la prima volta il 61% di ricavi privati - ha sottolineato il presidente di ApT Val di Non, Lorenzo Paoli - non è soltanto un dato di cui andare fieri, ma la prova concreta che la Val di Non sa fare sistema e creare valore economico reale. Aver scelto MondoMelinda come sede per questa assemblea fotografa perfettamente la nostra visione: un'ApT che lavora fianco a fianco con le eccellenze produttive della valle, che porta sul territorio eventi internazionali di primissimo piano come il Tour of the Alps, e che reinveste questa solidità per far crescere l'intera comunità”.

La terza grande novità presentata in anteprima durante l'assemblea guarda direttamente a chi la Val di Non la vive tutto l'anno. Nel 2027 debutterà infatti il nuovo Val di Non Passport, un servizio pensato esclusivamente per i residenti dei Comuni soci di ApT Val di Non. La nuova carta darà diritto a un ventaglio articolato di opportunità e agevolazioni: dalle scontistiche dedicate sugli impianti di risalita delle ski area di Folgarida-Marilleva, Paganella e Joy Val di Non Alps alle tariffe ridotte sulle esperienze proposte da ApT, fino a speciali convenzioni con gli operatori economici e le attività del territorio. “Il turismo funziona davvero solo se genera benefici tangibili anche per chi abita la valle ogni giorno” ha aggiunto il presidente Paoli. “Con il nuovo Val di Non Passport vogliamo restituire ai residenti dei nostri Comuni soci un segno concreto di attenzione e appartenenza per incentivare tutti a vivere, scoprire e sostenere ancora di più la nostra Val di Non”.

C.L.