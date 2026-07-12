ROMENO. Il Corpo dei vigili del fuoco volontari di Romeno ha celebrato 140 anni di storia con una giornata conclusiva alla presenza del presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti e dell’assessora Giulia Zanotelli. Un anniversario che ha riportato al centro il ruolo del volontariato come elemento fondamentale delle comunità trentine.

«In questa terra, già 140 anni fa, è nato un germoglio di volontariato e di servizio alla comunità che nel corso del tempo è diventato una componente fondamentale della nostra Autonomia», ha detto Maurizio Fugatti durante la cerimonia. Il presidente ha ricordato il lavoro quotidiano dei vigili del fuoco volontari e il contributo dato anche in occasione del recente campeggio provinciale degli allievi in Tesino, dove il distretto di Fondo è stato protagonista con una partecipazione significativa.

Anche l’assessora Giulia Zanotelli ha voluto ringraziare i volontari per l’impegno garantito ogni giorno sul territorio. «Abbiamo celebrato una storia lunga 140 anni, ricordando chi ha contribuito a costruirla, chi continua a portarla avanti e chi ne raccoglierà il testimone», ha sottolineato, definendo il volontariato «uno dei pilastri della comunità trentina».

Alla manifestazione hanno partecipato la vicesindaca di Romeno Marisa Bott, il comandante della Federazione dei Corpi dei vigili del fuoco volontari del Trentino Luigi Maturi, i comandanti dei corpi del Distretto di Fondo e una delegazione dei vigili del fuoco di Waldhilsbach, in Germania, gemellati con il corpo di Romeno.

La giornata si è aperta in piazza G.B. Lampi con l’ammassamento dei partecipanti, seguito dalla messa con la benedizione della nuova bandiera del Corpo. Poi la sfilata per le vie del paese accompagnata dal Corpo bandistico di Romeno e il momento istituzionale nel piazzale delle scuole elementari. Il pranzo comunitario curato dal Gruppo Nu.Vol.A. Val di Non ha chiuso la tre giorni di celebrazioni, iniziata venerdì con un seminario sui rischi legati alle batterie di accumulo per impianti fotovoltaici e proseguita sabato con una serata musicale.