DIMARO FOLGARIDA. Un traguardo di fondamentale importanza per la Cooperativa Sociale GSH e per l’intera comunità della Val di Sole: sabato 24 ottobre, a partire dalle ore 14.30 a Dimaro Folgarida, il Centro Diurno "Il Noce" festeggerà i suoi primi venticinque anni di attività. Un anniversario che rappresenta molto più di una semplice ricorrenza: è la storia di tante persone, di relazioni ed esperienze condivise e di un modello educativo targato GSH che da venticinque anni accompagna generazioni di utenti, famiglie e operatori.

«Il Servizio è nato nel 2001 per dare risposte concrete ai bisogni di socialità e autonomia della Val di Sole, e si è consolidato nel tempo come un presidio fondamentale del territorio. Attraverso un'ampia offerta di attività educative, occupazionali, laboratoriali, sportive e ricreative, i nostri educatori offrono quotidianamente a ciascuna persona l'opportunità di sviluppare le proprie competenze e di esprimere le proprie capacità all'interno della comunità», raccontano le operatrici del Centro Il Noce.

In questi venticinque anni sono cambiate le attività e si sono evoluti i bisogni, ma la missione di GSH è rimasta la medesima: costruire percorsi ritagliati su misura della persona, capaci di creare ponti autentici e abbattere ogni barriera d'isolamento.

Significative, tra le tante testimonianze degli utenti, è quella di Marco, che vive la realtà de “Il Noce” fin dalle sue origini: «Frequento questo centro dal 2001 -racconta- e guardandomi indietro posso dire che è stato molto più di un luogo dove lavorare: è stata la mia ancora di salvezza. Qui ho trovato una stabilità che fuori non avevo, ma soprattutto ho trovato persone vere. Ho costruito legami autentici, sia con gli amici che ho conosciuto, sia con gli operatori. Se oggi guardo al futuro con speranza, è grazie a questo percorso condiviso e all'umanità di ogni persona che ho incontrato ».

Per festeggiare questo cammino comune, la Cooperativa Sociale GSH invita l'intera cittadinanza a partecipare a un pomeriggio speciale dedicato a tutte le persone che hanno scritto e continuano a scrivere la storia del servizio. La giornata sarà impreziosita dalle note della banda locale, e non mancherà il momento istituzionale e simbolico del taglio della torta dei 25 anni, un'occasione di festa aperta a utenti, famiglie, operatori, volontari e rappresentanti delle istituzioni per condividere insieme i risultati raggiunti.

«Festeggiare i venticinque anni del Centro -afferma il presidente della Cooperativa GSH Michele Covi- significa celebrare la forza della rete sociale che la Cooperativa GSH ha saputo intessere nel tempo in Val di Sole. Un anniversario che rappresenta un traguardo prezioso ma soprattutto un nuovo punto di partenza per guardare al futuro, rinnovando l'impegno quotidiano verso l'autonomia, la dignità e la piena inclusione di ogni singola persona».

C. L.