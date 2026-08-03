MALÉ. Grave incidente sul lavoro nella mattinata di lunedì 3 agosto a Malé, in Val di Sole, dove un operaio di 28 anni è rimasto ferito durante un'operazione di carico.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane, dipendente della Cooperativa 90 di Pergine Valsugana, stava sistemando una botte da idrosemina su un furgone. Dopo essere salito sul cassone del mezzo, l'attrezzatura si è improvvisamente spostata, finendo per schiacciargli una gamba.

L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati i sanitari con l'elicottero, che hanno prestato le prime cure al lavoratore. Il 28enne, rimasto sempre cosciente, è stato quindi trasportato in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento.

Per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto sono intervenuti anche i tecnici dell'Uopsal (Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell'Azienda sanitaria), insieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco.