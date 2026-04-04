ROMENO. Erano riusciti a entrare nella Malga di Romeno, in Val di Non, per mettere a segno un colpo sorprendente: 600mila euro in contanti, contenuti in scatole da scarpe in camera da letto dei gestori. Una cifra enorme che erano riusciti a portarsi via in una sola notte, ripartendo a bordo di un'Audi con una targa clonata.



Era una notte di aprile del 2025. Ora è arrivata la svolta nelle indagini. All'alba di ieri, venerdì 3 aprile, padre e figlio di 59 e 32 anni, residenti nel Bresciano, sono stati arrestati.



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