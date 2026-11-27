TAIO. Quattro persone sono rimaste ferite in uno scontro frontale tra un’auto e un furgone lungo la strada che collega Segno a Taio. La chiamata alla centrale unica di emergenza 112 è arrivata intorno alle 16.

Sull’auto viaggiavano una donna di 44 anni e i suoi due figli, di 7 e 9 anni. Alla guida del furgone c’era un uomo di 47 anni. Tutte le persone coinvolte erano coscienti all’arrivo dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari con l’elisoccorso. I vigili del fuoco di Taio hanno messo in sicurezza la carreggiata e gestito il traffico durante le operazioni di soccorso.

I quattro feriti sono stati trasferiti all’ospedale di Cles e al Santa Chiara di Trento. Nessuno è in pericolo di vita.