PHOTO
SANZENO. Un principio d'incendio ha interessato questa mattina la copertura di un'abitazione in via San Romedio, a Sanzeno. L'allarme è scattato alle 6.33, facendo intervenire in pochi minuti diverse squadre dei vigili del fuoco volontari.
Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco volontari di Sanzeno, Taio con l'autoscala, Banco e Casez, coordinati dal comandante di Sanzeno, Gianluca Bertagnolli.
Grazie alla rapidità dell'intervento, le squadre sono riuscite a circoscrivere il principio d'incendio, impedendo che le fiamme si propagassero al resto della copertura e limitando i danni all'abitazione.
Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause che hanno provocato l'innesco del rogo. Non si segnalano persone ferite.