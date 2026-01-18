TRES. Una colonna di fumo poi le alte fiamme che sono divampate in pochi istanti in terrazza. L'incendio si è sviluppato nel corso della serata di ieri, 17 gennaio, intorno alle 20, al Rifugio Sores a Tres, frazione di Predaia, in val di Non.All'interno dell'hotel, si trovava soltanto una giovane dipendente. Che, non appena visto il fuoco, ha lanciato l'allarme, andando a chiamare aiuto in altre strutture della zona.



Immediatamente i residenti vicini, con grande coraggio, sono intervenuti, portando con sé tutti gli estintori a loro disposizione, e andando a spegnere le fiamme. Grazie alla loro azione, l'incendio è stato circoscritto, senza causare danni ingenti alla struttura.



Nel frattempo sul posto, la centrale unica per l'emergenza ha inviato delle squadre dei vigili del fuoco volontari dei corpi di Tres, Taio e Coredo. Ad essere chiamato nella struttura ricettiva, anche il funzionario dei permanenti giunto dal capoluogo per le necessarie verifiche.



Stando alle prime ricostruzioni, le fiamme potrebbero essere scaturite o da un surriscaldamento dovuto alle luminarie o da una sauna esterna, collocata, appunto sulla terrazza. Tutte ipotesi che al momento sono al vaglio dei tecnici dei pompieri che dovranno ricostruire quanto accaduto.



L'episodio avrebbe potuto avere un epilogo ben peggiore, se il Rifugio avesse ospitato molte più persone. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito e non è stato necessario l'intervento dei soccorsi sanitari. Ad essere allertati anche i carabinieri della compagnia di Cles. Le operazioni di bonifica sono proseguite fino a tarda notte.