MALÈ. Due importanti riconoscimenti premiano il servizio e l'impegno di due militari della Stazione dei Carabinieri di Malè, in Val di Sole, protagonisti negli ultimi giorni di risultati di rilievo sia in ambito professionale sia sportivo.

Il carabiniere scelto Riccardo Picheo, già impiegato come sciatore soccorritore durante le stagioni invernali, ha aggiunto un nuovo traguardo al proprio percorso. Dopo aver conquistato nel 2025 il DOSB - Deutsches Sportabzeichen, il prestigioso brevetto sportivo tedesco con medaglia d'oro, lo scorso 2 luglio ha completato la traversata a nuoto dello Stretto di Messina, una delle prove più impegnative del nuoto in acque libere.

Picheo ha percorso i 3,7 chilometri che separano la Sicilia dalla Calabria in 1 ora e 9 minuti, portando a termine con successo una sfida considerata tra le più affascinanti del panorama natatorio italiano.

Un importante riconoscimento è arrivato anche per il maresciallo capo Armando D'Adamo, comandante della Stazione Carabinieri di Malè. Il Ministero della Difesa gli ha conferito l'onorificenza di Veterano delle Missioni Internazionali, assegnata al personale che ha prestato servizio nei teatri operativi all'estero.

L'onorificenza si aggiunge a una carriera caratterizzata dalla partecipazione a numerose missioni di pace in contesti di medio e alto rischio. Nei prossimi giorni ricorrerà inoltre l'anniversario del grave attentato subito in Afghanistan nel luglio 2003, episodio per il quale il sottufficiale era già stato insignito della Medaglia d'Oro alle Vittime del Terrorismo, in riconoscimento del coraggio e dell'alto senso del dovere dimostrati durante il servizio.