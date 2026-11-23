DENNO. Sono sostanzialmente terminati i lavori di manutenzione straordinaria del polo scolastico di Denno, che ospita la scuola primaria e la secondaria di primo grado. Un intervento da quasi 662mila euro, destinato a migliorare gli impianti di riscaldamento, quelli idraulici e il sistema di aerazione, garantendo ambienti più confortevoli per studenti, insegnanti e personale.

Questa mattina, lunedì 23 novembre, l'assessore provinciale agli enti locali Giulia Zanotelli ha effettuato un sopralluogo insieme alla dirigente scolastica Licia Campi, ai rappresentanti dei Comuni di Denno, Campodenno, Sporminore e Ton, all'impresa esecutrice CSI Impianti e al direttore dei lavori Marco Molignoni.

Il costo aggiornato dell'opera ammonta a 661.961 euro, di cui 514.748 euro finanziati dalla Provincia attraverso il Fondo di Riserva per gli enti locali. I lavori, iniziati tra maggio e giugno, si sono concentrati soprattutto durante le vacanze estive, per limitare i disagi alle attività didattiche.

Le ultime operazioni di finitura sono state completate senza interrompere le lezioni, consentendo il regolare funzionamento dell'istituto fin dall'inizio dell'anno scolastico. Manca soltanto la formalizzazione amministrativa della conclusione dei lavori.

«Un'occasione utile per vedere da vicino l'evoluzione di questo importante intervento», ha commentato Zanotelli, sottolineando l'obiettivo di assicurare la piena funzionalità degli impianti e il comfort degli spazi scolastici.