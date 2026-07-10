CUNEVO. Rocambolesco incidente stradale questa mattina lungo la SP 73 a Cunevo, nei pressi della stazione di servizio. Per cause in corso di accertamento una moto si è scontrata con un'auto, terminando poi la propria corsa contro altre tre vetture parcheggiate.

L'allarme è scattato alle 7.32. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Cunevo, supportati dai colleghi di Denno, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area, gestire la viabilità e collaborare con il personale sanitario.

Presenti anche i sanitari del 118 con un'ambulanza, la polizia locale per i rilievi di legge e il servizio gestione strade della Provincia.

Il bilancio è di una persona ferita, affidata alle cure del personale sanitario. Le cause dell'incidente sono al vaglio della polizia locale.