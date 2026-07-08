TRENTO. Una serata all'insegna della convivialità, dell'amicizia e del piacere di stare insieme. Martedì 7 luglio la Piazza Cesare Battisti di Cles ha fatto da cornice a "Anche di notte il sole sorride", la tradizionale festa estiva della Cooperativa Sociale Gsh, un appuntamento ormai atteso e profondamente radicato nel cuore della comunità.

La manifestazione ha preso il via nel tardo pomeriggio con un aperitivo che ha accolto i numerosi partecipanti, dando subito il tono a una serata serena. A seguire, come da tradizione, è stata servita la maccheronata preparata dal Gruppo Alpini di Cles, presenza immancabile e preziosa. Nel servizio ai tavoli hanno collaborato con entusiasmo le volontarie dell'associazione Muoversi Insieme Val di Non, il cui supporto è stato fondamentale per la riuscita dell'evento. Ad accompagnare la serata sono state le note del duo musicale "Canto al Bisogno", che ha creato un'atmosfera coinvolgente e accogliente.

"È sempre un'emozione vedere la nostra piazza riempirsi di così tante persone - ha dichiarato il Presidente di Gsh Michele Covi- Questa festa non è solo un momento di svago, ma la dimostrazione concreta di quanto la nostra comunità creda nei valori dell’inclusione e della solidarietà. Vedere le persone ritrovarsi, confrontarsi e condividere momenti di gioia semplice è il valore aggiunto che spinge il nostro lavoro quotidiano."

Complice il bel tempo, la piazza ha ospitato cittadini di tutte le età in un clima autentico di accoglienza.

"Pur organizzando questa festa da molti anni -spiega Stefania Tomasi, educatrice Gsh e responsabile del Servizio Percorsi per l'inclusione Il Quadrifoglio- ogni volta riesce ancora a sorprenderci. ci colpisce soprattutto la disponibilità con cui tante persone e associazioni del territorio collaborano per la sua riuscita: un aiuto che non è mai scontato e che viene offerto sempre con grande generosità, entusiasmo e gentilezza. La cosa più bella, però, è vedere la piazza riempirsi e assistere a una comunità che si ritrova, condivide momenti semplici, ride e sta bene insieme. Per una sera non ci sono differenze: siamo tutti parte della stessa comunità, ed è questo il valore più grande della festa."

La festa estiva di GSH si conferma, edizione dopo edizione, un’occasione preziosa per favorire le relazioni e rafforzare quel senso di appartenenza che nasce quando la comunità sceglie di condividere tempo ed esperienze significative.