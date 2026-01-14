CELLEDIZZO. Un’auto è finita fuori strada nella serata di ieri, terminando la propria corsa contro il muro di un’abitazione dopo aver imboccato un pendio. L’incidente è avvenuto a Celledizzo, nel territorio comunale di Peio, e inizialmente ha fatto temere conseguenze più gravi per la persona alla guida.



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Peio e di Ossana, allertati alle 21.01, che hanno operato per la messa in sicurezza dell’area e del veicolo. Le pinze idrauliche sono state predisposte ma, fortunatamente, non è stato necessario utilizzarle: il conducente è infatti riuscito a uscire autonomamente dall’abitacolo.



Le operazioni si sono svolte in collaborazione con il personale sanitario. Un’ambulanza del 118 ha prestato assistenza alla persona coinvolta, che non sarebbe in pericolo di vita. Le condizioni sono state valutate direttamente sul posto, senza che si rendesse necessario un intervento di soccorso complesso.

Per gli accertamenti di competenza sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Cles, incaricati di ricostruire la dinamica dell’incidente. La circolazione nella zona non ha subito particolari disagi, mentre proseguono le verifiche sulle cause che hanno portato l’auto a uscire di strada.