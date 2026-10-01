CAMPODENNO. Un mezzo pesante è rimasto incastrato lungo la strada provinciale 55, a valle dell'abitato di Campodenno, causando il blocco della circolazione.

L'allarme è scattato nel primo pomeriggio di martedì 30 settembre, con l'attivazione dei soccorsi da parte della Centrale unica di emergenza 112 di Trento.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, che hanno avviato le operazioni necessarie per recuperare il camion e liberare la carreggiata.

L'intervento si è concluso in breve tempo e, una volta rimosso il mezzo pesante, è stato possibile ripristinare regolarmente il traffico sulla SP55.