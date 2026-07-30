VAL DI SOLE. Intervento di soccorso nel pomeriggio di oggi al Bike Park Val di Sole, dove un biker minorenne proveniente dal Veneto è rimasto ferito in seguito a una caduta lungo la pista di downhill Wild Grizzly, nel tratto finale del percorso.

L'allarme al Numero Unico per le Emergenze 112 è scattato intorno alle 16.15. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo ha perso il controllo della bicicletta, è caduto battendo violentemente la testa ed è precipitato per diversi metri più a valle. Nell'impatto ha perso conoscenza per alcuni minuti.

La Centrale Unica di Emergenza ha attivato la Stazione Val di Sole del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino. I soccorritori hanno raggiunto il giovane via terra, prestando le prime cure e valutando le sue condizioni.

Considerata la dinamica dell'incidente e il trauma riportato, è stato richiesto anche l'intervento dell'elicottero. Sul posto sono stati verricellati il tecnico di elisoccorso e l'équipe sanitaria, che hanno provveduto a stabilizzare e immobilizzare il ragazzo in barella.

L'infortunato è stato quindi trasportato fino a un'area libera dalla vegetazione, recuperato con il verricello e infine trasferito in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento per gli accertamenti e le cure necessarie.