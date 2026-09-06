VERMIGLIO. Una ciclista tedesca di 60 anni è rimasta gravemente ferita nella tarda mattinata di oggi, domenica 6 settembre, dopo una caduta in mountain bike lungo la strada che porta al Passo del Tonale, nel territorio di Vermiglio. La donna è ruzzolata per circa 100 metri, fermandosi nei pressi del viadotto.

L’allarme al Numero unico 112 è scattato attorno alle 12 ed è stato lanciato dal compagno che stava pedalando con lei. La Centrale unica di emergenza ha fatto decollare l’elisoccorso e attivato la stazione di Vermiglio del Soccorso alpino e speleologico trentino.

Alle operazioni hanno partecipato anche i vigili del fuoco volontari di Vermiglio. Raggiunta la ciclista, personale sanitario e soccorritori sono stati sbarcati in hovering. La donna, cosciente ma instabile, è stata stabilizzata e recuperata.

L’elicottero ha quindi effettuato una sosta a Vermiglio, dove la ferita è stata intubata, prima del trasporto in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento. L’intervento si è concluso attorno alle 13.45.