VAL DI SOLE – Intervento del Soccorso Alpino nella mattinata di oggi in Val Molinaccio, lungo il sentiero che conduce a malga Bronzolo, dove un ciclista è rimasto ferito dopo una caduta in mountain bike.

L'uomo è stato raggiunto dai soccorritori e recuperato dall'elisoccorso, che lo ha successivamente trasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento per gli accertamenti e le cure del caso.

Sul posto è intervenuto anche il personale della Stazione Val di Sole del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, che ha collaborato alle operazioni di soccorso. Al momento non sono state rese note le condizioni del ferito né la dinamica precisa dell'incidente.