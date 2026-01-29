RABBI. È caduto dal tetto, in Val di Sole, e le sue condizioni sono gravi, anche se al momento dei soccorsi era cosciente. L’infortunio è avvenuto nel pomeriggio di oggi, giovedì 29 gennaio, nella zona di Monte Sole Alta, nel territorio del Comune di Rabbi.



L’allarme è scattato alle 17.33, con l’attivazione immediata dei soccorsi sanitari. All’arrivo dei sanitari il paziente era vigile, ma presentava un quadro clinico definito come serio.



Considerata la gravità della situazione, è stato richiesto l’intervento dell’elicottero sanitario, che ha raggiunto rapidamente l’area dell’incidente. Dopo le prime cure sul posto, l’uomo è stato stabilizzato e preparato per il trasferimento.



Il ferito è stato quindi trasportato in elicottero al pronto soccorso dell’ospedale Santa Chiara.