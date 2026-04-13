MOLLARO. Momenti di apprensione a Mollaro, dove un’auto elettrica ha preso fuoco mentre si trovava in ricarica all’interno del garage di una casa singola. A dare l’allarme è stato un residente della zona, insospettito dal fumo che stava uscendo dall’edificio. In pochi minuti il locale si è riempito, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi.



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Taio e Cles, affiancati dal corpo permanente, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’abitazione.



Non risultano persone ferite. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento da parte dei tecnici.