TERZOLAS. Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 6 luglio, lungo la SS 42 del Tonale e della Mendola, all'altezza del bivio per Terzolas. Per cause in corso di accertamento si sono scontrati un'automobile e uno scooter. Nell'impatto una persona è rimasta ferita.

L'allarme è scattato intorno alle 13.10. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Terzolas, affiancati dai colleghi di Malè, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area dell'incidente.

I pompieri hanno inoltre gestito la viabilità durante le operazioni di soccorso e collaborato con le forze dell'ordine, impegnate nei rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro.

Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i sanitari di Trentino Emergenza e della Croce Rossa Italiana con due ambulanze, che hanno prestato le prime cure al ferito e provveduto al suo trasporto in ospedale.