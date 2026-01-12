CLES. Il profumo di pane ancora caldo di buon mattino, il sapore genuino degli affettati freschi, il calore di un sorriso e quattro parole scambiate in compagnia. Per oltre 60 anni l'Alimentari Paoli è stato un punto di riferimento per il rione di Spinazeda, nel cuore del centro storico di Cles.



Non solo un negozio dove andare a fare la spesa a pochi passi da casa, ma anche un luogo in cui si respiravano la cordialità e la passione per il proprio lavoro della famiglia Paoli, un luogo di socialità come ormai ce ne sono sempre meno nei nostri paesi. Il 31 dicembre Maria Cristina Paoli ha abbassato le serrande del negozio di alimentari che per una vita ha gestito con impegno, amore, anche con fatica, insieme ai genitori e al fratello Marco.



La bottega venne aperta nel lontano 1963, in un modesto locale in via Diaz, dalla mamma Erina Fruet, che la gestì con caparbietà e grande volontà e che purtroppo nel 1968, dopo la nascita del figlio Marco, si ammalò. Il marito Roberto, padre di Maria Cristina, prese così in mano l'attività, lasciando il suo lavoro di sarto.



«Il negozio procedeva bene, la clientela non mancava - racconta Maria Cristina - così anche io iniziai a dare una mano, e poi anche mio fratello Marco, fino a farlo diventare il nostro lavoro». Nel 1995 gli spazi erano diventati troppo stretti, così la bottega si trasferì poco distante, sempre in via Diaz, e per soddisfare le esigenze dei numerosi clienti divenne un piccolo supermercato.



Da semplice rivendita di pane e latte, i Paoli erano passati a commerciare di tutto un po': qui per decenni si sono potuti acquistare prodotti di qualità a prezzi competitivi.Dopo la scomparsa dei genitori, i due fratelli portarono avanti insieme l'attività fino a quando Marco si ammalò, venendo a mancare lo scorso maggio.



«Fino a fine anno sono andata avanti da sola - spiega Maria Cristina - ma ora voglio godermi un po' la meritata pensione, anche se a malincuore e con molta nostalgia dei miei clienti: ormai eravamo diventati come una grande famiglia. Mi auguro di poter vedere ancora aperta la porta della mia bottega, sperando che qualcuno abbia voglia di proseguire questo lavoro, parecchio duro, ma che mi ha dato tantissime soddisfazioni. Ringrazio tutti di cuore per aver seguito me e la mia famiglia in tutti questi anni, grazie!».



Tra i tanti messaggi di gratitudine e riconoscenza ricevuti in questi giorni, anche quello della sindaca di Cles, Stella Menapace: «L'Alimentari Paoli ha rappresentato per tutta la comunità non solo un'attività commerciale, ma un vero presidio del territorio. Maria Cristina, insieme a Marco, e prima ancora i loro genitori, hanno saputo in questi anni raccogliere e custodire le storie di tante persone, sempre con il sorriso e una grande attenzione verso tutti. A loro va il mio grazie di cuore. In particolare a Maria Cristina va il mio augurio di continuare a interessarsi e a rimanere coinvolta nella comunità di Cles, così come ha sempre fatto. Ci auguriamo che presto ci siano persone pronte a rilevare l'attività, perché ogni negozio che chiude è un pezzo di storia che se ne va, e sostenere le nostre realtà locali deve restare una priorità per tutti».