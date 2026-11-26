TAIO. Una vita dedicata alla medicina, al servizio delle comunità e all’impegno nelle istituzioni. È morto all’età di 77 anni Paolo Barbacovi, figura conosciuta nel panorama sanitario e politico trentino, per molti anni medico in val di Non e protagonista di una stagione politica del centrosinistra provinciale.

Originario di Mori, nel 1975 si era trasferito in val di Non, dove aveva esercitato la professione medica diventando un punto di riferimento per le comunità di Taio, Vervò e Tres. Dal 1996 al 2003 aveva inoltre ricoperto l’incarico di presidente dell’Ordine dei medici della provincia di Trento.

Nel 2003 aveva deciso di intraprendere un percorso politico, candidandosi alle elezioni provinciali con la Sinistra Democratica e Riformista per l’Ulivo, nella coalizione guidata da Lorenzo Dellai. Con 2.363 preferenze era risultato il primo dei non eletti, entrando successivamente in Consiglio provinciale in seguito alla composizione della Giunta.

Durante la tredicesima legislatura, conclusasi nel 2008, aveva assunto anche il ruolo di capogruppo della formazione politica. Terminata l’esperienza nelle istituzioni, aveva scelto di tornare a occuparsi a tempo pieno dei propri pazienti, proseguendo l’attività professionale fino al pensionamento, nel 2014.

L’impegno in ambito sanitario era continuato anche negli anni successivi. Durante la pandemia aveva messo a disposizione la propria esperienza partecipando come medico volontario alla campagna vaccinale contro il Covid, collaborando poi con la casa di riposo Anaunia di Taio.

L’ultimo saluto a Paolo Barbacovi si terrà sabato 28 novembre 2026 a Taio.