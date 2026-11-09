MALOSCO. Prima di tutto la riqualificazione del parco, che sarà intitolato a Fortunato Depero. Con la speranza, e lo stimolo, che poi si possa procedere anche al recupero del castello.

Sarà l'architetto Edy Pozzatti, che aveva già seguito le fasi di progettazione, a occuparsi della direzione dei lavori, della contabilità, della certificazione della regolare esecuzione e del coordinamento della sicurezza dell'intervento sull'area verde che circonda Castel Malosco. Una riqualificazione storico-paesaggistica dal quadro economico complessivo di 394.765,54 euro, totalmente a carico del Comune di Borgo d'Anaunia.

Il progetto riguarda il parco pubblico di pertinenza di Castel Malosco, di proprietà della Provincia e sottoposto a tutela storico-artistica dal 1948, mentre la gestione dell'area verde è stata concessa nel 2014 all'allora Comune di Fondo per vent'anni. L'idea, dopo i confronti con la Soprintendenza per i beni culturali, è quella di offrire uno spazio da vivere per i censiti. Il tema centrale della riqualificazione sarà il Futurismo e, in particolare, la figura di Fortunato Depero, a cui verrà intitolato il giardino.

L'obiettivo dell'intervento, che sarà realizzato dalla ditta Giardineria srl di Caldonazzo, è sistemare lo spazio esterno e renderlo più attrattivo per la comunità. Si punterà sul verde, sulle piante e sui colori che richiamano il Futurismo. Saranno realizzate nuove sedute e tra gli interventi previsti rientrano anche il collegamento pedonale tra Fondo e Malosco, l'eliminazione dei parcheggi nella parte di Malosco per allargare l'andito esterno del castello e valorizzarlo, portandolo a circa 1.000 metri quadrati complessivi, e la messa in sicurezza dell'argine del Rio Malosco. Proprio gli interventi in somma urgenza sul rio hanno ritardato l'inizio del cantiere.

Per quanto riguarda le opere sull'immobile, attese da tempo, la questione è invece in stand-by, anche se qualcosa pare muoversi. «Un paio di settimane fa i funzionari dei beni culturali sono saliti insieme all'architetto Pozzatti per fare il punto della situazione, sia per quanto riguarda il parco, sia in merito alla manutenzione del castello - spiega il sindaco Daniele Graziadei -. Intanto partiranno i lavori sul giardino, forse già in autunno con i primi movimenti terra, per poi entrare nel clou a primavera 2027».

L'intervento sul giardino, come rivelato a più riprese, vuole essere anche un segnale alla Provincia affinché si occupi del castello, sul quale andrebbero effettuati i lavori di sistemazione esterna per poi dare concretezza al progetto di riutilizzo. Tra le ipotesi figurano spazi espositivi per mostre, aule e laboratori per attività didattiche, una biblioteca, oltre alla possibilità di ospitare matrimoni, cerimonie, riunioni e concerti.

Per il recupero completo di Castel Malosco, però, due anni fa l'assessora provinciale Francesca Gerosa, in risposta a un'interrogazione di Lucia Coppola, aveva stimato una spesa di circa 10 milioni di euro.

«L'attenzione e l'interesse provinciale ci sono - conferma il sindaco in conclusione - da parte nostra continueremo a fare da pungolo e a ricordare che più si aspetta e lo stato della struttura peggiora, e più la spesa di conseguenza aumenterà».