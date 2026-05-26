Orso investito sulla SS42 tra Ossana e Vermiglio: l'animale fugge, auto distrutta

TRENTO. Momenti di forte apprensione nella tarda mattinata di oggi lungo la SS42 tra Ossana e Vermiglio, in Val di Sole, dove un'automobile ha investito un orso.

L’episodio è avvenuto attorno alle 9.30.

L’animale ha invaso la carreggiata e, dopo l’impatto, si è allontanato dall’area. A seguito della segnalazione, sul posto è intervenuto il Corpo forestale del Trentino con il nucleo cinofili per verificare che l’animale non si trovi nelle vicinanze della strada.

Ad avere la peggio sarebbe stata invece la vettura coinvolta nell'incidente, che avrebbe riportato danni molto gravi in seguito all'urto. Al momento non risultano ulteriori dettagli su eventuali feriti o sull'intervento delle autorità.