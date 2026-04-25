Tragedia in Val di Non, si schianta un aliante: morto il pilota

VAL DI NON. Un uomo alla guida di un aliante è deceduto in un incidente aereo nel pomeriggio di oggi: il velivolo, decollato a Lienz, stava sorvolando il gruppo delle Maddalene quando è precipitato e si è schiantato sul versante sud del Monte Pin, a quota 2000 metri, nel territorio comunale di Livo in Val di Non. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 16:30 da un escursionista che si trovava vicino al luogo dello schianto.

La Centrale Unica di Emergenza ha richiesto l’intervento dell’elicottero e ha prontamente attivato la Stazione Val di Non del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino: tre operatori hanno raggiunto il velivolo, insieme al personale sanitario che ha decretato il decesso del pilota sul posto.

Si sono susseguite le manovre di recupero della salma, con l’utilizzo di pinze idrauliche a batteria del nucleo Speleo Alpino Fluviale (SAF). Presenti e operativi sul luogo anche i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine, cui è stata affidata la salma una volta trasportata a valle.