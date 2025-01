Dolore e commozione per la morte improvvisa a 46 anni di Alex Zanon

CUNEVO. Ha destato profonda commozione in valle di Non l'improvvisa scomparsa di Alex Zanon. Nato a Cles, quarantaseienne - avrebbe compiuto 47 anni il 3 luglio - Alex Zanon era molto conosciuto ed apprezzato in valle ma anche in tutto il Trentino.

Dal maggio 2010 al 2015, quando Cunevo costituiva un comune autonomo, era stato consigliere comunale, rappresentante della Lista Civica. «Lo ricordo come una persona attiva, solare», dice il sindaco di Contà Fulvio Zanon, che dal 2010 al 2015 era il primo cittadino di Cunevo (nel 2016 la soppressione e fusione nel nuovo comune, assieme a Flavon e Terres).

«Alex», prosegue Fulvio Zanon, «aveva tanta voglia di fare. È sempre stato nelle associazioni del paese, partecipandovi con grande entusiasmo. Alex era amico di tutti. Lascia un grande vuoto nella nostra comunità. Siamo tutti vicini ai familiari e ai parenti, ricordando Alex come uno di noi».

Da ragazzo, Alex Zanon aveva giocato a calcio nella squadra dell'Unione sportiva Bassa Anaunia che ieri ha voluto ricordarlo con un messaggio online: «La direzione dell'Unione sportiva Bassa Anaunia è vicina e porge le più sentite condoglianze alla famiglia Zanon per la scomparsa di Alex, ex nostro giocatore».

«Alex ha giocato con noi dal 1997 al 2006», ricorda il dirigente del sodalizio Renato Cattani. «In quegli anni la nostra squadra militava in Prima categoria. Ho rivisto Alex anche alla festa nello scorso mese di agosto. Era un ragazzo sempre cordiale e sorridente».

In tanti amici, sui social, lo ricordano proprio per il suo carattere: «La tua risata, la tua allegria, non saranno mai dimenticate».

Alex Zanon lascia mamma Sandra, papà Paolo e il fratello Daniel. La cerimonia funebre si è già tenuta a Cunevo, nella chiesa parrocchiale.