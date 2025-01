Di giorno lavoro, di sera mi laureo in Economia aziendale (e senza  spostarmi dalla Val di Sole)

MALE’. Laurearsi in Economia aziendale, senza dover andare fuori dalla valle, una opportunità per studenti e lavoratori della Val di Sole. Sono infatti aperte le iscrizioni per il corso di laurea: un approccio formativo orientato alla pratica e al mercato del lavoro, un'opportunità che si consolida per il territorio.

Spiegano i referenti, dell’Università di Trento: «Dopo il successo del primo anno, la Val di Sole prosegue il suo percorso di innovazione educativa con la sede distaccata del Corso di Laurea in Gestione Aziendale (percorso part-time), offerto dal Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Trento. Questa iniziativa continua a rappresentare un modello di sinergia tra università, istituzioni locali e realtà economiche del territorio, rafforzando il legame tra formazione accademica e sviluppo locale. Un percorso progettato per chi lavora ma adatto a tutti coloro che cercano flessibilità.

Le lezioni si svolgono dal lunedì al mercoledì in fascia serale (17:30-21:30), garantendo flessibilità e accessibilità anche per chi ha impegni lavorativi o familiari. Grazie alla teledidattica interattiva infatti le lezioni vengono trasmesse in diretta streaming dalla sede di Trento alle aule in Val di Sole.

Lontano dall’essere un corso di laurea online, consente agli iscritti un esperienza fatta di confronto e interazione con gli altri studenti e il corpo docente.

Un corso triennale in quattro anni.

Articolato su quattro anni accademici, il corso permette di ottenere una laurea triennale (180 CFU) con un approccio formativo orientato alla pratica e al mercato del lavoro. Gli studenti sono seguiti da un tutor dedicato, cofinanziato dalla Comunità della Valle di Sole, che li accompagnerà lungo il percorso accademico, garantendo un supporto sia a livello didattico che organizzativo.

Formazione e territorio: una sinergia vincente. Questa iniziativa oltre ad essere un progetto innovativo rappresenta anche un investimento strategico per il territorio. Offrire la possibilità di conseguire una laurea in Economia a coloro che vivono e abitano il territorio solandro, senza spostarsi da esso, significa investire nello sviluppo sociale, economico, imprenditoriale e culturale non solo dei singoli individui ma anche dell’intera valle. Un approccio sostenibile, inclusivo e vicino alle esigenze della comunità».

Iscrizioni aperte per l’anno accademico 2025-2026.

Le iscrizioni per il prossimo anno accademico sono già aperte, la serata informativa si terrà lunedì 27 gennaio alle ore 18, presso la Comunità della Val di Sole a Malè.

Per maggiori informazioni e per iscriverti, contatta i tutor del corso (martina.delleva@unitn.it oppure emanuele.corn@unitn.it ) o visita il sito ufficiale del Dipartimento di Economia e Management dell’Università degli Studi di Trento.