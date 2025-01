Al Distretto della Mela della Val di Non e Val di Sole: 5,2 milioni di euro per il progetto “Mela In-forma”

CLES. Con il progetto "Mela In-forma", il Distretto della Mela delle valli di Non e Sole ha vinto il bando "Distretti del Cibo" promosso dal ministero dell'Agricoltura. Lo ha reso noto la Provincia di Trento con un comunicato. "È una grande opportunità di sviluppo per il nostro territorio", ha commentato l'assessore provinciale all'Agricoltura e promozione dei prodotti trentini Giulia Zanotelli.



Il risultato, si legge nella nota, “testimonia la forza del sistema melicolo trentino, che potrà accedere a 5,2 milioni di euro in conto capitale per potenziare la filiera e consolidare la ricerca sui benefici nutrizionali e salutistici delle varietà Dop come Golden e Renetta”.



Il progetto che ha vinto il bando statale prevede diverse aree di intervento: automazione, modernizzazione dei software gestionali e attività di ricerca scientifica, oltre ad analisi di mercato, promozione e formazione per le scuole.



"Un risultato sorprendente e straordinario, figlio della coesione, dei valori di efficienza del nostro sistema cooperativo", ha osservato Ernesto Seppi, presidente del Distretto. Il progetto avrà ricadute positive sull'intero sistema ortofrutticolo locale, a partire da Melinda, Melinda Lab e Apot. Il distretto della Mela delle valli di Non e Sole, uno dei due alimentari riconosciuti dalla Provincia assieme a quello del "Cibo cooperativo trentino", è stato fondato da Melinda e dalle 16 cooperative agricole consorziate, che rappresentano più di 4.000 soci melicoltori.



Al bando ministeriale erano stati ammessi 54 progetti, undici dei quali avranno accesso ai fondi. Le attività scientifiche hanno un ruolo centrale nel piano "Mela In-forma", con una attenzione particolare sugli effetti per l'intestino e sulle relazioni intestino-fegato/cervello delle mele Golden Dop e Renetta Dop.