Un ponte tra bellezza e solidarietà: Natale a Castel Valer

VILLE D’ANAUNIA. Il Natale è il periodo dell’anno in cui la magia sembra avvolgere ogni cosa, e quest'anno Castel Valer ha deciso di abbracciare appieno questo spirito, trasformandosi non solo in uno scenario natalizio incantato, ma anche in un simbolo di solidarietà e speranza. Grazie alla collaborazione con “Still I Rise”, un'organizzazione umanitaria indipendente che offre istruzione di alta qualità a bambini rifugiati e vulnerabili in diverse parti del mondo, l'allestimento natalizio del castello diventa qualcosa di più di una semplice celebrazione estetica: si trasforma in un atto di amore verso la comunità e verso chi ha più bisogno.



La bellezza è importante, certo. Passeggiare tra gli addobbi scintillanti, ammirare le luci che si riflettono sulle antiche mura e lasciarsi avvolgere dall'atmosfera unica di Castel Valer è un'esperienza che scalda il cuore e ci riconnette con le tradizioni più autentiche del Natale. Ma quest'anno, questa esperienza non si limita a suscitare meraviglia: diventa anche un mezzo per contribuire a una causa più grande.



L’allestimento affidato a Still i Rise e la collaborazione con ApT Val di Non ha infatti permesso di raccogliere fondi a favore delle iniziative dell’organizzazione, che vanta un nutrito gruppo di volontari anche in Trentino.



In un periodo storico complesso, in cui la distanza sociale rischia di diventare anche una distanza emotiva, è fondamentale ricordare quanto sia importante fare comunità, tendere una mano a chi ne ha bisogno e creare opportunità per un futuro migliore. Grazie al lavoro instancabile di Still I Rise, molte persone trovano una via per rialzarsi, per ritrovare dignità e speranza. Contribuire a queste iniziative significa partecipare attivamente alla costruzione di un mondo più giusto, più solidale, più umano.

“L'allestimento natalizio di Castel Valer -spiega il coordinatore del progetto Castelli di ApT Val di Non Lorenzo Ferrari- diventa quest’anno un ponte tra bellezza e bontà, tra tradizione e innovazione sociale. Nelle decorazioni, in ogni dettaglio, si cela una storia di impegno e solidarietà. Non è solo un modo per rendere il castello ancora più suggestivo, ma è un invito a fare parte di qualcosa di più grande.”

Un motivo in più, quindi, per ammirare il castello illuminato a festa, sapendo che ogni passo contribuisce a un cambiamento positivo. Ogni sorriso che si accende davanti all’albero di Natale decorato, ogni emozione che si prova davanti a un panorama mozzafiato diventa parte di una catena di generosità che può fare la differenza nella vita di chi sta affrontando difficoltà. Non potevano mancare le esperienze organizzate nel periodo natalizio, come sempre da prenotare comodamente online sul sito visitvaldinon.it.



Dolce Natale a Castel Valer, dal 27 al 30 dicembre, per lasciarsi incantare dalla musica, assaporare i dolci preparati con amore avvolti dal calore delle bevande natalizie. Al termine della visita pomeridiana gli ospiti potranno degustare brûlé di mela e dolcetti nel grande loggiato del maniero. Il tutto impreziosito da allegri suonatori che rallegreranno l’atmosfera con le note del Natale!



Babbo Natale a Castel Valer, il 22 ed il 29 dicembre, per calarsi appieno nello spirito natalizio, e non perdersi la speciale esperienza con la propria famiglia: i piccoli ospiti accompagnati dai genitori e dalla guida parteciperanno a un'esclusiva visita natalizia nella quale anche Babbo Natale arriverà al castello con dei doni. Davanti al caminetto del grande Salone Ulrico si potrà scattare una foto con lui e i bambini (fuori o anche solo dentro) potranno portare la propria letterina e consegnargliela. Per concludere in dolcezza, dopo la visita, un caldo tè e deliziosi biscotti. C.L.