L'orso si aggira fuori dal seggio: a Bozzana, scrutatori usciti solo quando zona messa in sicurezza

CALDES. Al seggio di Bozzana, frazione del Comune di Caldes, in valle di Sole (Trentino), si è presentato un orso. È accaduto circa 40 minuti dopo la mezzanotte di domenica a scrutinio ormai quasi ultimato - riferisce la testata online 'Nos' - i presenti hanno avvertito strani rumori provenire dall'esterno dell'edificio. Quando gli scrutatori hanno guardato fuori hanno notato un orso che si aggirava pacificamente.



I carabinieri già presenti sul posto hanno invitato presidente e scrutatori a rimanere all'interno della sala, in attesa della messa in sicurezza della zona. Sono arrivati anche i forestali. "Questo livello di confidenza - ha dichiarato al “Nos” il sindaco di Caldes Antonio Maini - non è più tollerabile, pertanto chiedo la linea dura a chi ne ha facoltà".