Tremendo frontale alle 2 di notte in pieno centro del paese di Revò, ferite due donne

REVO’. Uno schianto frontale, che ha coinvolto due auto (un Suv Toyota ed una Fiat Cinquecento), si è verificato nella notte in pieno centro dell’abitato di Revò. Allertato alle 2.40 di notte il locale corpo di vigili del fuoco volontari, che ha estratto una persona con le pinze idrauliche, occupandosi contestualmente della messa in sicurezza della zona, della pulizia della sede stradale e della gestione della viabilità.

Sul posto, accanto ai pompieri, anche l’elisoccorso, due ambulanze (Trentino Emergenza e Corpo volontari Valle di Non) e i carabinieri della stazione di Revò.







- foto Vigili del fuoco volontari Revò

Ricoverate in ospedale le due guidatrici, una donna di 46 anni in gravi condizioni, ed una anziana di 70 anni, non in pericolo di vita.

(foto Federazione dei vigili del fuoco volontari del Trentino - corpo vv.f. di Revò)