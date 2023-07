Intervento di soccorso lungo la strada forestale Menas-Mezzana: grave un'escursionista di 74 anni

MEZZANA. Una signora di 74 anni, residente in provincia di Bergamo, è stata soccorsa nella mattinata di oggi, sabato 8 luglio, dopo essere ruzzolata per una decina di metri dal sentiero sovrastante la strada forestale che da Menas porta a Mezzana, dove si era recata a raccogliere dei funghi. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 12.10 da parte del compagno di escursione.



La Centrale Unica di Trentino Emergenza, con il Coordinatore dell'Area operativa Trentino occidentale del Soccorso Alpino e Speleologico, ha chiesto l'intervento dell'elicottero. Il tecnico di elisoccorso e l'equipe medica sono stati sbarcati nei pressi del target, in zona Malga Farini, e coadiuvati nelle operazioni di imbarellamento dal personale della Stazione di competenza Val di Sole, accorso sul posto.



La paziente, in gravi condizioni a seguito del trauma cranico subito, è stata dunque trasportata con l’elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento.