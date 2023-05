Il dolore di amici e insegnanti per Salima, la 20enne di Cles travolta e uccisa da un treno

CLES. Salima El Montassir, 20 anni, di Cles, ha perso la vita in un tragico incidente alla stazione di Civitanova Marche. La ragazza è stata travolta da un treno: si sarebbe avvicinata ai binari per raccogliere un oggetto



La notizia della morte di Salima è piombata a Cles nella serata dell’altro ieri, dopo che la famiglia aveva avuto le tragiche conferme da Civitanova. Tanti gli amici che la ventenne aveva conservato in Valle di Non, nonostante dopo la maturità al liceo linguistico avesse lasciato il Trentino.



La dirigente del liceo Russell Teresa Periti è sconvolta: «Ieri mattina (giovedì, ndr) a scuola si era già diffusa la notizia: alcuni dei compagni di classe di Salima avevano avvertito gli ex professori. Era una ragazza le cui doti avevo potuto apprezzare personalmente, era molto capace, entusiasta, voleva trovare la sua strada e per questo era disposta anche a viaggiare. La notizia della sua morte ci ha sconvolto, nel pomeriggio al collegio docenti l’abbiamo ricordata con commozione».



Grande dolore anche alla Prantil di Taio, dove lavora il padre della ragazza, Abderrazak.



