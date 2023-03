Malé, il bambino è nato la notte scorsa nella caserma dei vigili del fuoco

MALE'. Parto d’emergenza la notte scorsa nella caserma dei vigili del fuoco di Malé. Come riportato dal Tgr Rai, una donna ha dato alla luce il suo secondo figlio assistita da un’ostetrica giunta sul posto con l’elisoccorso. Tutto è andato bene: sia il piccolo che la mamma stanno bene.

Non sono una cosa eccezionale, come raccontano le cronache, i parti al di fuori degli ospedali: spesso infatti avvengono nel tragitto da casa al reparto di ostetricia quando la bimba o il bimbo – come si dice – hanno “fretta di nascere” e non si fa in tempo a raggiungere l’ospedale.



In questi casi, quasi sempre la partoriente viene raggiunta dove si trova dal personale specializzato portato sul posto dall’elicottero di soccorso. Come è accaduto a Malé, dove però invece che in un’auto il piccolo ha avuto la fortuna di venire al mondo fra le mura della caserma dei pompieri, da sempre primo presidio per la popolazione sul territorio trentino.