Macchina fuori strada nella zona di Ton, persona salvata dai vigili del fuoco

TON. Mattinata, quella di oggi 26 ottobre, di super lavoro per i vigili del fuoco volontari di Ton e quelli di Denno. È successo tutto verso le 7 nei pressi di Ton: una macchina, per motivi ancora sconosciuti, è uscita di strada.



Una persona è rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo della vettura: l’hanno salvata i pompieri del posto.



In pochi minuti sono arrivate anche due ambulanze di Trentino Emergenza e le forze dell'ordine per i rilievi del caso.