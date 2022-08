Cavizzana: perde il controllo della sua mountain bike, esce di strada e va a sbattere violentemente contro una pianta

CAVIZZANA. Si è concluso poco dopo le 14 un intervento in soccorso ad un biker di 24 anni della provincia di Padova che stava percorrendo un sentiero in mountain bike nei boschi sopra l'abitato di Cavizzana (Val di Sole).



L'uomo ha perso il controllo della sua bici ed è precipitato fuori dal sentiero lungo un pendio molto ripido e impervio, finendo contro una pianta, circa 8 metri più sotto. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata poco dopo le 11 da parte di un compagno di uscita.



Il Tecnico di Centrale del Soccorso Alpino e Speleologico, con il Coordinatore dell'Area operativa Trentino occidentale, ha chiesto l'intervento della Stazione competente della Val di Sole.



Gli operatori arrivati sul posto hanno dato le indicazioni all'elicottero per localizzare l'infortunato, operazione resa complicata dalla vegetazione molto fitta. Il Tecnico di elisoccorso con l'equipe medica sono stati verricellati a terra.



L'uomo, cosciente e con possibili traumi, è stato sottoposto alle prime cure mediche e, dopo essere stato trasportato con la barella in una zona più aperta, è stato verricellato a bordo dell'elicottero, per il trasferimento all'ospedale Santa Chiara di Trento.