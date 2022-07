Castelfondo, manca l'acqua, intervengono i pompieri con le autobotti oltre 1200 ettolitri in acquedotto

VAL DI NON. Crisi idrica anche a Castelfondo, frazione di Borgo d’Anaunia in val di Non.

Grande lavoro, la scorsa settimana, per il corpo dei vigili del fuoco volontari, impegnato a più riprese nelle operazioni di rifornimento idrico all’abitato.

Soltanto nella giornata di venerdì 22 luglio i vigili del fuoco volontari hanno effettuato - avvalendosi della cisterna distrettuale dell’acqua potabile - 9 viaggi da 140 ettolitri ciascuno.

La crisi idrica sta mettendo in difficoltà tutto il Trentino: particolarmente grave la situazione nell'Alto Garda, a Riva dopo le fontane da oggi (25 luglio) chiusa anche la piscina comunale. Mentre ad Arco i pompieri sono intervenuti immettendo in acquedotto 115 mila litri di acqua (ma è già finita).